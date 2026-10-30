Никола Цолов най-бърз от новаците в Мексико, средно бе по-добър от титуляра на "Рейсинг Булс"

Никола Цолов даде 12-о време на първата свободна тренировка за Гран при на Мексико. Но бе най-бърз от всички пилоти, които за първи път сядат във Формула 1. В края на сесията българският пилот се оплака, че не чувства десния крак. На всичко отгоре средното му време бе със 1,2 секунди по-добро от това на титулярния пилот на "Рейсинг Булс" Арвин Лидблад.

Никола и Арвид Линдбад бяха след тримата, които излязоха със средномеки гуми. Всички останали предпочетоха твърдите.

Линдблад завъртя обиколката за 1:25,329 мин, а Никола завърши за 1:28,581 мин. След това свали на 1:23,384 мин и стана най-бърз сред новаците. И бе на около половин секунда от Линдблад. След това свали още на 1:22,070 мин., а пред него бе само Аюми Иваса, който седна в болида на Макс Верстапен в "Ред Бул", но за трети път. В седмата си обиколка стигна до 1:21,589 мин., но тя бе изтрита заради напускане на трасето. В спийдтрапа той достигна 350 км/ч, което го прави по-бърз и от Линдблад.

В деветата си обиколка Никола свали до 1:20,661 мин, което го изпрати пред Линдблад. След 10 се прибра в бокса с шесто време, като пред него бяха само Шарл Льоклер, Андреа Кими Антонели, Фернандо Алонсо, Оливър Беърман и Нико Хюлкенберг. И след това в 14-ата си обиколка записа 1:20,513 мин. Прибра се в бокса след 16. Пред него бяха само Фредерик Вести с "Мерцедес" и Аюми Иваса с "Ред Бул". Двамата обаче за трети път караха в първа тренировка за тези екипи, докато Цолов направи дебют. Иваса има и една за "Рейсинг Булс".

При третото си излизане на пистата Никола сложи меки гуми и свали до 1:20,111 мин. И това бе само на 446 хилядни от Линдблад. След това Никола завъртя обиколка и за 1:19,660 мин. или на 2 десети от Линдблад. И продължи да кара по-бързо за 1:19,604 мин. Средното време на българина обаче бе по-добро от това на титулярния пилот.

При последното си излизане на пистата той не успя да подобри времето си.

Най-бърз бе пилотът на "Ферари" Шарл Льоклер, който бе с 1:18,128 мин. След него са мерцедесите Андреа Кими Антонели и Федерик Вестри.