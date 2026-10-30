Шефът на "Рейсинг Булс": Цолов кара като по учебник, но имаме 2 места за трима пилоти

Шефът на "Рейсинг Булс" похвали Никола Цолов, след като нашият пилот стана първият българин, участвал в свободна тренировка в кръг от Формула 1. На пистата "Ерманос Родригес" в Мексико претендентът за титлата във Формула 2 зае 12-ото място.

"Сесия като по учебник. Дава ни много добра обратна връзка, на само десета зад Арвид (Линдблад) е, няма какво повече да искаме от него. Преди сесията му казах, че това не е прослушване, защото ние знаем колко бърз е той. Никола направи някои аеродинамични теста в началото на тренировката, когато изпробва различни предни крила. От гледна точка гумите и горивото двамата с Арвид бяха с идентична програма. „Ние не бързаме с нашето решение за следващия сезон. Имаме двама фантастични пилоти (другият е Лиъм Лоусън, когото Цолов замени) и още един такъв във Формула 2. Но няма как трима да се поберат в две места, нали?", коментира Алън Пърмейн.