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Хари Кейн взел "Златната топка" със само 28 т. пре...

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Хари Кейн взел "Златната топка" със само 28 т. пред Килиан Мбапе

Константин Ботушаров

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Хари Кейн Снимка: Ройтерс

Авторитетното френско издания "Франс футбол" обяви точковите резултати от гласуването за "Златната топка", която в 70-ото издание на анкетата стана притежание в понеделник вечерта на капитана на Англия и голмайстор и лидер на германския гранд "Байерн" Хари Кейн.

Той печели с минималната преднина от 28 точки - 1055:1027, пред втория Килиан Мбапе (Франция, "Реал").

Това е четвъртата най-малка разлика за "Златната топка".

През 1996-а германецът Матиас Замер (144) получава приза, а втори е бразилецът Роналдо (143).

Преди 7 г. Лионел Меси (Арж) изпревари със 7 т. Върджил ван Дайк (Нид).

През 2024-а испанецът Родри остави втори бразилеца Винисиус на 41 т.

Третият в тазгодишната анкета Ламин Ямал (Испания, "Барселона") има 881 точки.

Хари Кейн Снимка: Ройтерс

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