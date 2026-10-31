Съперникът на Цолов за Ф1 се удари с Верстапен. Макс: Не много умно каране

Съперникът на Никола Цолов за място във Формула 1 догодина Лиъм Лоусън показа нерви във втората тренировка за Гранд при на Мексико. Той предизвика катастрофа с Макс Верстапен, което предизвика гнева на основния пилот на "Ред Бул".

"Не беше най-умното поведение, особено като се бориш за мястото си във Формула 1", категоричен бе Макс след като и двамата получиха наказание от 1 място на старта заради удара.

Никола Цолов, който кара в първата тренировка на Гранд при на Мексико се бори точно с Лоусън за мястото му във втория отбор на "Ред Бул" - "Рейсинг Булс".

Двамата се удариха в секцията на стадиона, след като единият бе в инсталационна обиколка, а другия - в изстудяваща.