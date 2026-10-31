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Съперникът на Цолов за Ф1 се удари с Верстапен. Макс: Не много умно каране

Георги Банов

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Макс Верстапен бе бесен на Лиъм Лоусън. Снимка: Ройтерс

Съперникът на Никола Цолов за място във Формула 1 догодина Лиъм Лоусън показа нерви във втората тренировка за Гранд при на Мексико. Той предизвика катастрофа с Макс Верстапен, което предизвика гнева на основния пилот на "Ред Бул".

"Не беше най-умното поведение, особено като се бориш за мястото си във Формула 1", категоричен бе Макс след като и двамата получиха наказание от 1 място на старта заради удара.

Никола Цолов, който кара в първата тренировка на Гранд при на Мексико се бори точно с Лоусън за мястото му във втория отбор на "Ред Бул" - "Рейсинг Булс".

Двамата се удариха в секцията на стадиона, след като единият бе в инсталационна обиколка, а другия - в изстудяваща. 

Макс Верстапен бе бесен на Лиъм Лоусън.

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