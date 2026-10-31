Никола Цолов: Не се представих лошо за момче от България

Никола Цолов определено бе доволен, след като за първи път участва в свободна тренировка от Формула 1. В Мексико той кара един от автомобилите на "Рейсинг Булс" и зае 12-о място с най-добро време от пълните дебютанти.

"Какъв ден... Не бе лошо за момче от България с големи мечти. Пътят дотук бе дълъг с много върхове и спадове, но никога не спрях да вярвам и да работя за момент като този. Мечтите се сбъдват и участието в официална сесия от Формула 1 е нещо, което никога няма да забравя. Огромни благодарности на "Ред Бул" и "Рейсинг Булс", че ми повярваха и ми дадоха възможност и осигуриха необходимите условия, за да покажа какво мога. Очаквайте още!

Атмосферата във Формула 1 е много различна, луда работа. Започнах сесията, без да си създавам голямо напрежение, а отборът ми помогна, като ме накара да се чувствам по възможно най-добрия начин, за което съм благодарен.

Автомобилът е различен от тези, които съм карал, трудно бе да свикна, но бързо намерих правилното темпо. Направих всичко, което искаха от мен в сесията и мисля как да подобрявам представянето си при всеки следващ шанс. Забавлявах се и чакам с нетърпение да прекарам останалата част от уикенда с отбора и да науча възможно най-много", сподели българският пилот.