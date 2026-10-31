Бербатов прекара часове с децата на Стара Загора – и на стадиона, и в училище

Говори и пред родителите на талантите от школата на „Берое“ - тяхната амбиция да не е по-голяма от амбицията на децата им.

Петокласничката Александра от ППМГ "Гео Милев" го впечатли с въпрос за психиката

Дълги часове с децата на Стара Загора прекара Димитър Бербатов, преди да излезе на сцената на Държавната опера в града, за да изиграе спектакъла си „Бербатов: Разкодиране“ за трети път в препълнена зала. Първият българин, шампион и голмайстор на английската Висша лига с „Манчестър Юнайтед“, зарадва всички деца от детско-юношеската школа на „Берое“ и учениците от ППМГ „Гео Милев“.

За 250 деца, трениращи футбол в школата на старозагорския клуб, имаше мечтана среща на стадион „Берое“.

За мечтите във футбола им разказа от първо лице именно Димитър Бербатов. Но и за необходимите качества, за да ги постигнеш. И за уроците, които трябва да научиш, и трудностите, които трябва да преодоляваш с дисциплина и постоянство. След интересни истории за децата, трениращи футбол в „Берое“,

Бербатов поговори откровено и с родителите им, изпълнили друг сектор на трибуните на стадиона. Обясни им, че като родители няма как да им дава съвети как да отглеждат децата си, тъй като и самият той – като баща на две дъщери, все още търси най-добрия начин да говори с тях, но може да им говори много в ролята им на родители на деца, трениращи футбол. И ги помоли тяхната амбиция да не бъде по-голяма от амбицията на децата им. Да ги подкрепят и да дават плам на детската амбиция, но тяхната лична да не преминава граници, защото това би било пагубно.

И деца, и родители аплодираха Бербатов, след което той се снима по отделно с всяко едно дете от школата и дълго раздаваше автографи край терена на стадион „Берое“.

Дълга вдъхновяваща среща с Димитър Бербатов имаха и учениците от ППМГ „Гео Милев“.

Те задаваха много и най-различни въпроси на звездния гост и слушаха внимателно отговорите. „Моят въпрос е свързан с психиката. Много от децата тук са спортисти и искат да достигнат до големи успехи. Вие сте достигнал до тези успехи, не само, както казахте, с дисциплина и постоянство, но и с много добра психика. Можете ли да ни разкажете повече за вашата психика и ролята на психиката“, попита петокласничката Александра и заслужи аплодисменти и от останалите ученици, и от самия Бербатов за великолепния въпрос.

А след това той говори с напълно разбираеми примери за децата на всяка възраст в училището за важната роля на психиката – не само в спорта, но и в живота, в отношенията. Разказа, че дори на най-високото ниво пак има вълнение и притеснение – дали ще се справиш. И не е срамно да ги има, а е нормално за всички хора. Но тук вече идва важното – как ще се справиш. И тук вече е разликата при всеки. А след много лични примери как лично той се е справял, как е падал, ставал и продължавал и след финалния призив „никога не се страхувайте да се изправите“, децата отвърнаха с нова порция бурни аплодисменти.

А след това – нов маратон с автографи, снимки и усмивки.

Срещите на Димитър Бербатов с подрастващи се превърнаха в прекрасна традиция от старта на националното турне на спектакъла му – във всеки град той отделя внимание на местните деца, преди да се качи на сцената, за да изиграе „Разкодиране“.

А вечерта на 31 октомври беше запазена за „Разкодиране“ на сцената на Държавна опера - Стара Загора. След фурора в родния Благоевград и в Пазарджик – отново в пълна до краен предел зала.

Българската звезда на световния футбол смени познатия терен и от магията в „Театъра на мечтите“ се качи на театралната сцена. Рекордьорът по голове за националния отбор на България по футбол започна национално турне. До края на 2026 г. предстои представление в Плевен на 26 ноември.

Вече е ясно кога къде той ще играе спектакъла си през следващата година. Бербатов ще зарадва публиката в театри в редица български градове, а кулминацията ще е в зала 1 на НДК в София на 17 октомври 2027 г.

ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНОТО ТУРНЕ НА „БЕРБАТОВ: РАДКОДИРАНЕ“:

ПЛЕВЕН - 26 ноември 2026 г.

Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

РУСЕ – 27 януари 2027 г.

Доходно здание

ХАСКОВО – 23 февруари 2027 г.

Театър „Иван Димов“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 14 април 2027 г.

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“

КАЗАНЛЪК – 18 май 2027 г.

Дом на културата „Арсенал“

ШУМЕН – 9 юни 2027 г.

Летен театър

ВАРНА – 4 юли 2027 г.

Летен театър

БУРГАС – 10 юли 2027 г.

Летен театър

ГАБРОВО – 6 август 2027 г.

Летен театър

ПЛОВДИВ – очаквайте скоро

Античен театър

СОФИЯ – 17 октомври 2027 г.

Зала 1 на НДК

Билетите са в продажба на kupibileti.bg. В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.