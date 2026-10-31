Световен шампион с Аржентина подпечата уволнението на Карик от "Юнайтед"

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"Челси" спечели дербито с "Манчестър Юнайтед". В Лондон "сините" биха 2:0. Със загубата "червените дяволи" вече са в серия от 9 мача без поражение и на точка от зоната на изпадащите във Висшата лига. Или казано по друг начин часовете на Майкъл Карик начело на "Юнайтед" са преброени.

В грешник за поражението, а и за уволнението на мениджъра, пък определено бе бранителят Лисандро Мартинес. Световният шампион с Аржентина си изкара 2 жълти картона, респективно червен, в рамките на 4 мин. Второто официално предупреждение за защитника пък бе за направена дузпа, от която резултатът стана 2:0 след попадение на Коул Палмър (64').

14 по-рано пък Моргън Роджърс в стил Лео Меси премина като на парад през защитата на "Юнайтед" и откри.

С успеха "Челси" се изкачи на 4-ото място с 16 точки. "Юнайтед" е 16-и със 7.