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България завърши с 3 медала световното по борба

Симеон Демирев
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Ахмед Батаев Снимка: БФБ

Българският борец Ахмед Батаев отпадна от световното първенство в свободния стил в Казахстан след като постигна една победа и претърпя загуба.

Европейският вицешампион от 2022-а стартира с инфарктен успех над Мухаман Алиев (Украйна), който взе след обрат в последните секунди - 6:5 в категория до 92 кг на свободния стил.

На четвъртфиналите Батаев отстъпи пред иранеца Амир Фирузпур, трикратен шампион на Азия и трети в света от миналия сезон, с 4:7.

В следващия кръг иранецът направи здрава битка с настоящия номер 1 в света Трент Хидлайн (САЩ), но американецът спечели с 11:8 и участието на Батаев приключи на първенството.

България завърши с 3 отличия - титла на Семен Новиков (87) и бронз на Кирил Милов (97) при класиците, бронз взе и Биляна Дудова (62).

На крачка от подиума останаха Едмонд Назарян (63), Стоян Кубатов (77) в класическия стил и Шамил Мамедов (65) в свободния.

Ахмед Батаев Снимка: БФБ

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