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"Лудогорец" мина без проблеми през "Локо" (Пд)

Симеон Демирев
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Снимка: "Лудогорец"

"Лудогорец: се завърна към победите в Първа лига, след като надделя категорично с 3:0 при гостуването си на "Локомотив" (Пловдив) в среща от 14-ия кръг на шампионата. За разградчани се разписаха Ерик Маркус, Петър Станич и Бърнард Текпетей. Домакините играха почти цяло второ полувреме с човек по-малко на терена, след като Андрей Киндриш от състава на „железничарите" бе изгонен с директен червен картон заради нарушение срещу Кайо Видал.

С победата си на стадион „Христо Бонев" в Пловдив възпитаниците на Игор Йовичевич се върнаха на третото място в класирането с актив от 29 точки.

"Локомотив" (Пловдив) пък регистрира 8-мо поражение в 13 мача до момента и остава на 11-ото място в подреждането с 9 точки.

Снимка: "Лудогорец"

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