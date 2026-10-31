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Сангаре спаси безличен "Левски" край Дунава

Симеон Демирев

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Кристиан Димитров удари играч на "Дунав" без топка, а домакините имаха претенции за директор червен картон за капитана на шампионите, но Мариян Гребенчарски остана безмълвен. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

Мустафа Сангаре спаси "Левски" от резил край Дунава. Шампионите на България се измъчиха срещу новака в елита "Дунав" и победиха 1:0. Попадението на резервата в Русе падна в 3-ата мин на добавеното време на двубоя.

Като цяло воденият от Хулио Веласкес тим игра доста безлично в срещата. И единствено в заключителните минути на първата част "сините" създадоха една-две опасности, като удар на Евертон Бала срещна и гредата. Столичани играеха едно и също и аха да се усети, че наистина са в криза и Сангаре вкара с глава в края.

Иначе домакините от "Дунав" имаха сериозни претенции за директен червен картон на капитана на "Левски" Кристиан Димитров. Лидерът на столичани закачи Хосе Кабаркас без топка, но реферът не го санкционира.

С успеха шампионите се върнаха на първото място. "Сините" събраха 32 точки и имат 2 повече от ЦСКА при равни мачове.

Следващият мач от елита за "Левски" е именно срещу вечния враг.

Кристиан Димитров удари играч на "Дунав" без топка, а домакините имаха претенции за директор червен картон за капитана на шампионите, но Мариян Гребенчарски остана безмълвен. СНИМКА: STARTPHOTO.BG

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