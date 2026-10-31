ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стар телескоп на НАСА лети към Земята, очакват отл...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23841919 www.24chasa.bg

Ивайло Иванов спечели титла от Големия шлем в джудото

Симеон Демирев
1020
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ивайло Иванов

Ивайло Иванов спечели титлата на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби, ОАЕ.

На финала българинът победи 12-ия в света Михаил Латишев (Молдова) с "ипон", след като изоставаше в резултата.

Битката бе в категория до 90 килограма, в която Иванов записа общо пет победи по пътя до златното отличие.

Това е първи медал за най-успешния роден джудист този сезон, след като той стана седми на Големия шлем в Лозана, както и на Европейското първенство.

Иванов триумфира за втори път в надпреварата. Първият беше преди 11 година, през 2015-а, в по-долната категория до 81 кг.

Борис Георгиев (100 кг) не успя да стигне до медалите след загуба от японеца Ритаро Масучи.

Ивайло Иванов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)