Ивайло Иванов спечели титла от Големия шлем в джудото

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Ивайло Иванов спечели титлата на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби, ОАЕ.

На финала българинът победи 12-ия в света Михаил Латишев (Молдова) с "ипон", след като изоставаше в резултата.

Битката бе в категория до 90 килограма, в която Иванов записа общо пет победи по пътя до златното отличие.

Това е първи медал за най-успешния роден джудист този сезон, след като той стана седми на Големия шлем в Лозана, както и на Европейското първенство.

Иванов триумфира за втори път в надпреварата. Първият беше преди 11 година, през 2015-а, в по-долната категория до 81 кг.

Борис Георгиев (100 кг) не успя да стигне до медалите след загуба от японеца Ритаро Масучи.