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https://www.24chasa.bg/sport/article/23841930 www.24chasa.bg

Кирил Домусчиев обвини Георги Иванов в слугинаж към "Левски"

Симеон Демирев
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Кирил Домусчиев

Кирил Домусчиев, един от собствениците на "Лудогорец", обвини президента на БФС Георги Иванов-Гонзо в слугинаж. Според бизнесмена главният съдия на двубоя между "Дунав" и "Левски" (0:1) Мариян Гребенчарски не е показал червен картон на капитана на "сините" Кристиан Димитров през първата част.

Лидерът на столичани удари без топка Хосе Кабаркас и успя да го контузи. Но реферът не му даде официално предупрежение.

 Босът на "орлите" припомни ситуация от началото на сезона, при която същият съдия - Мариян Гребенчарски, гони Руан Круз срещу "Славия".

Ето какво написа Домусчиев:

През този сезон ще сме свидетели на феърплея на президента Гонзо и явния му слугинаж към определен отбор. За сходни ситуации един и същи съдия - Мариян Гребенчарски дава червен картон на Руан Круз срещу "Славия", а за Кристиян Димитров днес даже няма жълт.

Не съм учуден, че на ВАР е абониран синята подлога Станимир Тренчев. Подобен двоен аршин е подигравка към хората, които си дават парите за футбол.

Още в понеделник "Лудогорец" ще разкаже в официална позиция и за други фрапантни побутвания, които са в посока само на един отбор.

Управлението на Гонзо става все по-вредно за българския футбол и е време всички да излязат с мъжка позиция, включително и от т.нар. Изпълком", написа във Фейсбук Кирил Домусчиев.

От време на време един от босовете на "Лудогорец" атакува президента на БФС Георги Иванов, като това не е първият подобен случай.

Кирил Домусчиев

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