И "Златната топка" Стоичков дойде на грандиозното откриване на новата "Армия" (Снимки)

Еуфория обзе червената половина на футболна България - след 10 декември 2023 г. в дома на ЦСКА - "Българска армия", отново ще се играе мач. "Армейците" приемат "Славия" от 19,30 ч. на новия си клубен стадион, истинско архитектурно бижу и вероятно най-модерният на Балканите.

Дори леещият се дъжд не уплаши многобройните фенове, които постепенно го изпълват, а сред зрителите е и една легенда - "Златната топка" Христо Стоичков, който тръгна към световната слава от игрището в Борисовата градина.