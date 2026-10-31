И "Златната топка" Стоичков дойде на грандиозното откриване на новата "Армия" (Снимки)

Еуфория обзе червената половина на футболна България - след 10 декември 2023 г. в дома на ЦСКА - "Българска армия", отново ще се играе мач. "Армейците" приемат "Славия" от 19,30 ч. на новия си клубен стадион, истинско архитектурно бижу и вероятно най-модерният на Балканите.
Дори леещият се дъжд не уплаши многобройните фенове, които постепенно го изпълват, а сред зрителите е и една легенда - "Златната топка" Христо Стоичков, който тръгна към световната слава от игрището в Борисовата градина.
Стадионът щеше да се срине на появата Любослав Пенев. Двамата със Стоичков от години не са виждани на едно място, но "Армията" ги събра. "Шастлив и горд съм, че се връщаме в нашия дом. Този ден ще остане в историята", заяви Ицо.