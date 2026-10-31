Веласкес много доволен от "Левски", оплака се от терена в Русе

Много съм щастлив за тази победа, много съм доволен от представянето на отбора от първата до последната минута. В такива мачове важно е да вкараш. Когато опонентът има много опоненти зад топката и при тези условия на терена, е трудно.

Думите са на предводителя на шампиона на България "Левски" Хулио Веласкес след измъчената победа 1:0 над "Дунав" в Русе. С успеха "сините" се завърнаха на първото място в класирането.

„Много съм горд и щастлив. Когато искаш да се състезаваш, е много важно да се върнеш към победния път след грешка" (бел. ред. визирайки 1:1 с "Арда" през седмицата) каза още испанецът.