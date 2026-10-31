"Славия" вгорчи с 0:0 завръщането на ЦСКА на "Армията", свали "червените" от върха

ЦСКА не успя да се завърне с победа на своя стадион "Българска армия" след близо тригодишно отсъствие от своя дом и завърши 0:0 със "Славия", което свали "червените" от върха във временното класиране в Първа лига. Малко по-рано големият исторически съперник "Левски" успя за измъкне изстрадано 1:0 срещу "Дунав в Р,усе в добавеното време и си върна първото място с точка повече от ЦСКА.

Историята обича да си прави шеги. Първият мач на ЦСКА на този стадион на 16 март 1950 г. бе също срещу "Славия" и пак за първенство, а крайният резултат също както и сега бе 0:0. Маркус Гиздол бе учуден от многото блокирани удари на неговите възпитаници.

В герои на сблъсъка се превърнаха двамата вратари. Стражът на "белите" Иван Андонов сътвори чудеса и отрази половин дузина опасни удари на домакините, в 52-ата минута пък колегата му Фьодор Лапоухов спаси дузпа, бита от капитана на гостите Иван Минчев.

"Белите" приеха играта в нисък блок, бранеха се организирано и разчитаха на мълниеносни контри при които на няколко пъти "миришеше" на гол. Секунди след като се появи в игра като смяна, Емилиан Гогев тотално шокира домакините като изпрати топката в мрежата, но "червените" бяха спасени в тази ситуация от факта, че славистът бе в засада и попадението му не бе зачетено.

Екзалтираната атмосфера на "Армията" явно скова действията на играчите на ЦСКА, които така и не се отърсиха от припряността си до последния съдийски сигнал.

"Не мога да си спомня друг мач в моята треньорска кариера, в който толкова удари да бяха блокирани. Не е резултатът, който очаквахме", пророни след двубоя наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол.