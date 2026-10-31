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Мъри пак влезе в историята на "Гьозтепе", отборът му би "Фенербахче" в Истанбул

Симеон Демирев
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Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Воденият от Станимир Стоилов тим на "Гьозтепе" хвърли бомбата в Турция. Отборът на Мъри победи като гост в Истанбул гранда "Фенербахче" с 2:1.

Тимът на българския треньор губеше в резултата до 76-ата минута, но с две бързи попадения обърна в своя полза и в крайна сметка спечели. Това е четвърта поредна победа за състава от Измир, който само допреди по-малко от три седмици нямаше нито един успех.

С успеха Стоилов се превърна в първия чужденец, начело на "Гьозпете", който побеждава "Фенербахче" като гост.

Иначе отборът от Измир вече с 15 точки и заема 9-ото място, докато „фенерите" са на 5-ата позиция с 16 точки.

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

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