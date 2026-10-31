Треньорът на "Дунав" иска обяснение от съдиите за мача с "Левски"

Треньорът на "Дунав" Георги Чиликов поиска компетентните органи от БФС да дадат обяснения за спорните съдийски решения в мача с "Левски". Русенци паднаха 0:1 вкъщи, а домакините имаха сериозни претенции за директен червен картон за капитана на шампионите Кристиан Димитров. През първата част бранителят на "сините" удари Хосе Кабаркас, след който колумбийският бранител беше откаран с линейка в болницата.

Главният съдия Мариян Гребенчарски дори не санкционира Димитров.

„Най-важното е да излязат и да дадат обяснения. Може и ние да грешим, но гледам крака на футболиста и не си измислям. Ще видите сигурно и снимки. Момчето е с четири дупки в коляното. Сякаш някой го е стрелял с пистолет Казвам го буквално, без да преувеличавам", заяви Чиликов след срещата.

"Хората си дават парите за нашия отбор. Този мач беше толкова чакан. За Русе беше еуфория. Жалко е да остава горчивина у хората, че едва ли не е имало червен картон, който не е показан, и така случайно е помогнато на "Левски". Това естествено не ни оправдава, че сме допуснали гол. Може и да не е така, но това е принципен въпрос и трябва да се реши. Има шеф на съдиите, координатори, толкова длъжности има. Да излязат и да кажат. Дори един от шефовете на "Левски" Даниел Боримиров коментира наскоро, че няма доверие на системата ВАР", каза треньорът на "Дунав".