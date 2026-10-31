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https://www.24chasa.bg/sport/article/23842837 www.24chasa.bg

Шампионът "Левски" обърна 3:1 "Дея" на Цецо Соколов

Константин Ботушаров

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Снимка: ВК "Левски"

 В чакания с интерес мач от втория кръг на волейболното първенство при мъжете шампионът "Левски" обърна 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 25:13) гостуващия "Дея спорт", за който от този сезон играе голямата звезда и бивш капитан на България Цветан Соколов (36 г.).

С негова помощ бургазлии поведоха. След това обаче домакините, които бяха без контузения си капитан Тодор Скримов, се осефериха и стигнаха до успеха.

Така те са първи във временното класиране с 6 т., колкото има и "Нефтохимик", но с по-добра геймова разлика.

Най-резултатен за тима на Николай Желязков бе Кристиян Титрийски с 20 точки (4 аса, 1 блок).

Цецо Соколов, който се завърна у нас след 17 изключително успешни години в чужбина, завърши със 17 точки (2 аса).

Снимка: ВК "Левски"

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