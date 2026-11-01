Инфарктно 2:2 в голямото дерби на Германия, Кейн изпусна дузпа в първия си мач след „Златната топка"

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„Борусия" (Дортмунд) инфарктно измъкна 2:2 при гостуването си на „Байерн" в голямото дерби на Германия.

В срещата от 8-ия кръг на Бундеслигата домакините 2 пъти повеждаха, но гостите изкопчиха точката. Така „Байерн" и „Борусия" имат по 18 точки на върха в класирането, като баварците са първи заради по-добра голова разлика.

За тях резултата откри десният бек Конрад Лаймер в 38-ата мин.

В първия си мач на терена като носител на „Златната топка" капитанът на Англия Хари Кейн можеше да направи 2:0, но ударът му от дузпа в 56-ата мин срещна напречната греда.

4 мин по-късно Серу Гираси изравни. Още 6 след това обаче Дайо Упемакена направи 2:1 за мюнхенци.

Този резултат се запазидо 89-ата мин, когато точен за 2:2 бе Фабио Силва.