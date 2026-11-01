ПАОК и Кирил Десподов вървят към нов договор

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ПАОК е стартирал преговори за удължаване на договора на Кирил Десподов, с което опровергава появилите се в български медии информации за негово завръщане в ЦСКА през лятото.

От солунския клуб заявиха, че гласуват пълно доверие на българския национал и преговорите за нов договор след 2027 г. се движат в положителна посока.

Въпреки че крилото е извън терените от пролетта поради операция на палеца и се завръща постепенно към пълноценни тренировки, ръководството на ПАОК държи да го задържи в състава си.

Според гръцкото издание metrosport.gr самият футболист също има желание да продължи кариерата си в Солун.