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ПАОК и Кирил Десподов вървят към нов договор

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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23842961 www.24chasa.bg

ПАОК и Кирил Десподов вървят към нов договор

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Кирил Десподов Снимка: ПАОК

ПАОК е стартирал преговори за удължаване на договора на Кирил Десподов, с което опровергава появилите се в български медии информации за негово завръщане в ЦСКА през лятото.

От солунския клуб заявиха, че гласуват пълно доверие на българския национал и преговорите за нов договор след 2027 г. се движат в положителна посока.

Въпреки че крилото е извън терените от пролетта поради операция на палеца и се завръща постепенно към пълноценни тренировки, ръководството на ПАОК държи да го задържи в състава си.

Според гръцкото издание metrosport.gr самият футболист също има желание да продължи кариерата си в Солун.

Кирил Десподов Снимка: ПАОК

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