„Милан" отново удари „Интер" в голямото дерби на Италия, вече 8 мача е без загуба

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„Милан" може да няма конкретни успехи в последно време, но продължи да мачка „Интер" в голямото дерби на Италия.

В среща от 10-ия кръг на серия „А" символичният домакин удари 3:1 на „Джузупе Меаца" шампионите.

Така в последните 8 официални издания на дерби Де ла Мадонина „росонерите" имат 6 победи и 2 равенства (имат и 1 хикс в контрола).

За последно „Интер" записа успех в градския дуел на Милано на 22 април 2024 г. - 2:1.

Тази вечер Кристиан Пулишич (4) и Адриен Рабио (10) пратиха в нокдаун съперника. „Интер" се посъвзе чрез Алесандро Бастони (22). Диего Морейра (43) обаче оформи крайния резултат.

Така „нерадзурите" слязоха втори заради по-лоша голова разлика от „Лацио", който има мач по-малко (двата отбора са си по 25 точки).

„Милан" се изкачи 4-и с 21.