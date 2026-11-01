ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Контролиращи мъже тласкат Ким Кардашиян към клуба ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23842966 www.24chasa.bg

„Милан" отново удари „Интер" в голямото дерби на Италия, вече 8 мача е без загуба

Константин Ботушаров

[email protected]

1868
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: "Милан"

„Милан" може да няма конкретни успехи в последно време, но продължи да мачка „Интер" в голямото дерби на Италия.

В среща от 10-ия кръг на серия „А" символичният домакин удари 3:1 на „Джузупе Меаца" шампионите.

Така в последните 8 официални издания на дерби Де ла Мадонина „росонерите" имат 6 победи и 2 равенства (имат и 1 хикс в контрола).

За последно „Интер" записа успех в градския дуел на Милано на 22 април 2024 г. - 2:1.

Тази вечер Кристиан Пулишич (4) и Адриен Рабио (10) пратиха в нокдаун съперника. „Интер" се посъвзе чрез Алесандро Бастони (22). Диего Морейра (43) обаче оформи крайния резултат.

Така „нерадзурите" слязоха втори заради по-лоша голова разлика от „Лацио", който има мач по-малко (двата отбора са си по 25 точки).

„Милан" се изкачи 4-и с 21.

Снимка: "Милан"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)