Луис Хамилтън най-после спечели квалификация с "Ферари"

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Луис Хамилтън вече има спечелена квалификация и с "Ферари".

Седемкратният световен шампион във Формула 1 го направи в Мексико на пистата "Братя Родригес". Така британецът ще стартира от първа позиция за 105-и път в кариерата си и е първият, който ще го направи с автомобил на Скудерията след победи в квалификации с "Макларън" и "Мерцедес".

Втори остана неговият сънародник от "Мерцедес" Джордж Ръсел, а трети е Шарл Льоклер ("Ферари").

Макс Верстапен ("Ред Бул") бе 4-и, но има наказание от едно място заради удара с Лиъм Лоусън ("Рейсинг Булс"). Пети резултат в квалификацията даде Кими Антонели ("Мерцедес"), на когото му трябват само две точки, за да е най-младият световен шампион.