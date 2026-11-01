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"Барса" се възстанови от загубата в Ел Класико с 6:1

Константин Ботушаров

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Снимка: "Барселона"

Шампионът на Испания "Барселона" отнесе 6:1 "Алавес" с 6:1 у дома в мач от 11-ия кръг на Примера дивисион.

Така тимът на Ханзи Флик се възстанови от загубата с 1:2 от "Реал" (първа в първенството) в Ел Класико в предходния кръг.

Капитанът Рафиня (8, 41), Фермин Лопес (23), Ламин Ямал (45+1, 66) и Антъни Гордън (81) вкараха за каталунците.

Гостите вкараха почетен гол чрез резервата Мариано Диас (84).

Така "Барса" има на върха в класирането 30 точки. Втори е "Атлетико" (М) с 28, а трети "Реал" с 24 и мач по-малко.

"Алавес" е 10-и с 12 т.

Снимка: "Барселона"

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