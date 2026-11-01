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Стойчо Младенов: ЦСКА най-накрая има дом, който заслужава! "Левски" има комплекси от нас

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Стойчо Младенов

Легендарният футболист и треньор на ЦСКА Стойчо Младенов се изказа ласкаво за новия стадион "Българска армия" след нулево равенство със "Славия".

"Новият стадион е едно бижу, всички се радваме и сме щастливи ,че най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме. Доминирахме през цялото време, просто липсваше гола, а и "Славия" технически грамотно и успешно се защитаваше. Това са неща, които могат да се коригират, в следващите мачове винаги могат да се коригират с победи", каза той.

Младенов коментира и предстоящото дерби с "Левски" на 8 ноември.

"Ние по традиция си ги побеждаваме, имат комплекси от нас. Надявам се отново да победим както сме го правили много пъти", заяви Младенов.

Стойчо Младенов

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