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Грийлиш пил 2 дни поред миналата седмица и бил наказан от "Евертън"

Константин Ботушаров

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Джак Грийлиш Снимка: Ройтерс

Стана известно защо „Евертън" не включи преотстъпения от „Манчестър Сити" Джак Грийлиш в състава за мач от купата на английската лига срещу „Нюкасъл" (3:1) миналата неделя - нарушение на клубната дисциплина. Той пропуснал тренировка без разрешение.

Както съобщава "Сън", футболистът с богата банкетна култура е посетил церемонията по връчването на наградите Pride of Britain Awards в лондонския хотел Grosvenor House, а след това се е отправил към караоке клуб заедно с няколко приятели, където са останали до сутринта.

Във вторник Грийлиш е взел участие в тренировката на ливърпулския отбор, но вечерта същия ден е бил забелязан в ирландския бар Mucky Pup. Заедно с него са били няколко приятели, включително играчите на „Евертън" Джордан Пикфорд и Тайлър Диблинг, както и защитникът на „Бърнли" Кайл Уокър.

„Те гледаха мача между ПСЖ и „Барселона" в затворена стая в задната част на пъба. Бяха в добро настроение и пиеха много, включително и Джак", казва очевидец.

В сряда Грийлиш не сколасал за тренировката.

Джак Грийлиш Снимка: Ройтерс

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