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https://www.24chasa.bg/sport/article/23843676 www.24chasa.bg

"Рейсинг Булс" натопи Лиъм Лоусън, диквалифицираха го от квалификацията в Мексико

Георги Банов

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Лиъм Лоусън пристига на пистата със съотборника си Арвид Линдблад. Снимка: Ройтерс

"Рейсинг Булс" натопи Лиъм Лоусън за нарушаване на техническите правила и той бе дисквалифициран от квалификацията за Гран при на Мексико. Пилотът не върнал веднага газта след края на бързатата си обиколка във втория сегмент на сесията. Така батерията му отишла на нула, а не се е разреждала както са изискванията.

Пилотът не е получил никакво предимство, но въпреки това е дисквалифициран. Не помогнал и фактът, че екипът сам е съобщил за нарушението.

Лиъм Лоусън е големият противник на Никола Цолов за място във Формула 1 догодина. И проблемите му дойдоха след участието на българина за първи път на тренировка в Мексико. Във втората сесия той се удари с Макс Верстапен и предизвика гнева на бившия световен шампион. За това и двамата бяха наказани с по едно място на стартовата решетка. След това дойде и дисквалификацията.

Лиъм Лоусън пристига на пистата със съотборника си Арвид Линдблад.

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