Капитанът на България вече с 200 блокади в Полша

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В началото на третия си сезон в полския волейболен елит капитанът на България Алекс Грозданов стигна 200 блокади в него.

Това стана факт, след като 28-годишният център направи 7 блока за домакинската победа на неговия "Люблин" над ГКС (Катовице) с 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

Грозданов записа общо 12 точки, а повече от него имаше само Кевин Сасак - 14 (2 аса).

"Люблин" е лидер във временното класиране на едно от най-силните първенства в света с победи и в трите мача за 9 точки.

Грозданов и компания стартираха сезона със защита на суперкупата на Полша.