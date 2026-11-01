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https://www.24chasa.bg/sport/article/23843830 www.24chasa.bg

Капитанът на България вече с 200 блокади в Полша

Константин Ботушаров

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Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"

В началото на третия си сезон в полския волейболен елит капитанът на България Алекс Грозданов стигна 200 блокади в него.

Това стана факт, след като 28-годишният център направи 7 блока за домакинската победа на неговия "Люблин" над ГКС (Катовице) с 3:0 (25:18, 25:17, 25:21).

Грозданов записа общо 12 точки, а повече от него имаше само Кевин Сасак -  14 (2 аса).

"Люблин" е лидер във временното класиране на едно от най-силните първенства в света с победи и в трите мача за 9 точки.

Грозданов и компания стартираха сезона със защита на суперкупата на Полша.

Алекс Грозданов (в средата) Снимка: "Люблин"

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