Треньорът на ЦСКА: Стадионът е на високо европейско ниво!

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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол благодари на феновете за подкрепата по време на мача със "Славия" (0:0), с който беше открит построеният наново стадион „Българска армия".

„Благодаря на всички за фантастичната атмосфера по време на първия ни мач на нашия нов стадион", написа 57-годишният германец в инстарграм.

"Страхотно усещане. Много сме щастливи, наистина стадионът е невероятен, това е голяма стъпка за клуба и за българския футбол. Стадионът е на високо европейско ниво", каза той след мача.