Новият №1 в тениса Саша Зверев - първият диабетик и вторият германец, бие две от приятелките си

Елитният спорт винаги има нужда от такива идоли. Какъвто е Саша Зверев (въпреки някои тъмни петна в биографията му), който от понеделник е новият №1 в световния мъжки тенис и едва вторият от Германия след Борис Бекер.

Той стана първият германец, спечелил "Ролан Гарос", след Хенер Хенкел през 1937 г., слагайки край на 89-годишно чакане за немския мъжки тенис в Париж. Той също така стана първият немски тенисист, спечелил титла от "Големият шлем", след Борис Бекер на Откритото първенство на Австралия през 1996 г. и общо третият след Михаел Щих.

След триумфа на Бекер през 1996 г. обаче германският мъжки тенис прекара три десетилетия без шампион от "Големият шлем". Зверев запълни тази празнина и възстанови привидно прекъснатата серия.

Тате и мама

Саша Зверев е роден в Хамбург в семейството на известните съветски тенисисти Александър и Ирина Звереви. Двойката, заедно с най-големия си син Михаил, емигрира в Германия в началото на 90-те години на миналия век. Александър Зверев-старши е тенисист номер едно в страната, докато Ирина Фатеева е четвърта в ранглистата.

И двамата се местят от Сочи в Москва и играят за ЦСКА (Москва). През 1991 г. Звереви вече са в Хамбург, където по-късно се ражда второто им дете.

Ирина първоначално работи като треньор, но след това преминава към психология. Зверев-старши става треньор на синовете си - Миша е почти десет години по-голям от Саша, роден в Москва на 22 август 1987 г. Саша посвети отделна част от шампионската си реч в Ню Йорк на "най-важния човек в живота му, който никога не гледа мачовете му".

"Със съпругата ми можем да се наречем руснаци, живеещи в чужбина. Ще минат много години, но ние винаги ще си останем руснаци. Но децата ни, мисля, са станали европейци. Саша е роден в Германия, Миша е роден в Москва, но се мести в чужбина на четиригодишна възраст. Те обаче запазват много руски черти. Например и двамата обожават нашата кухня. Съпругата ми е чудесен готвач и често ядем руски ястия. Освен това у дома говорим само руски", каза Зверев-старши в интервю за в. "Спорт-Експрес" през септември 2016 г.

Диабетът

Саша Зверев е първият диабетик, който успява да играе тенис на световно ниво и става №1 в света благодарение на изключително строг контрол, съвременни технологии и дисциплиниран екип. Той е диагностициран с диабет тип 1 още на 4-годишна възраст, но публично разкрива това едва през 2022 г., когато основава и своята благотворителна фондация.

По време на мачовете Зверев използва сензор за непрекъснато следене на глюкозата (CGM), който обикновено е поставен на ръката му.

Тъй като правилникът на ATP дълго време забранява използването на смартфони на корта, неговият екип (често баща му или брат му Миша) следи нивата на захарта му от трибуните чрез специално приложение, свързано със сензора. При критични промени те му дават сигнали. В последните години АТP стана по-гъвкава и му позволява да проверява устройството си при смяна на полетата.

По време на почивките между геймовете често можете да го видите да пие специално приготвени въглехидратни/изотонични напитки или да яде гелове, ако захарта му пада. Ако нивата са твърде високи, той си инжектира инсулин директно на корта (обикновено скрит в кърпата си по време на почивката).

Най-големият проблем при диабет тип 1 в професионалния спорт е, че адреналинът по време на важни точки рязко повишава кръвната захар, докато дългите 4-5-часови мачове в "Големият шлем" я сриват обратно надолу. Зверев споделя, че понякога започва мач с перфектни нива, но в хода на играта тялото му реагира непредвидимо, което изисква перфектно познаване на собствения му организъм.

Самият Саша Зверев признава, че в детството му лекарите са казвали, че никога няма да бъде професионален спортист, но днес той е едно от най-големите вдъхновения за децата с това заболяване по целия свят.

В победната си реч на "Ролан Гарос", Зверев се пошегува: "Баща ми ме тренира от 29 години – не мога да се отърва от него. Брат ми е с мен от 29 години и също не мога да се отърва от него",

Братът - спаринг-партньор и мениджър

Миша Зверев е на 39 години и започва да играе тенис, преди да се роди брат му. Има солидна кариера – печели един трофей в категория 250, достигна четвъртфиналите на Australian Open през 2017 г., побеждавайки световния номер едно Анди Мъри по пътя, и достигна най-високото си място в ранглистата – 25-о. В началото на това десетилетие Миша започва да играе все по-малко и по-малко – първо напуска ATP тура, а след това ITF. Изиграва последния си мач през 2023 г.

Като цяло Миша сега функционира като асистент, понякога като спаринг-партньор.

Извън корта Миша се справя и с мениджърските си задължения с главния си агент Сергей Бубка-младши: по-големият му брат помага на Саша с въпроси, свързани с медийните му ангажименти, спонсори и проекти извън тениса.

Дъщерята Майла – "най-важното нещо в живота"

Зверев има дъщеря Мила. В блицинтервю за ATP той първоначално каза, че кучетата са най-важното нещо в живота му, но след това бързо добави: "С изключение на дъщеря ми, тя ми е по-важна."

Майла е родена през 2021 г., а майка е моделът Бренда Патеа. Двойката се разделя преди раждането на дъщеря им, когато Патеа е бременна. През 2023 г. тя повдигна обвинения за домашно насилие срещу тенисиста. Делото е заради спор, възникнал три години по-рано, като Патеа твърди, че Зверев я е нападнал физически. Прокуратурата глоби германеца без изслушване, но той обжалва и делото започна през 2024 г. – в крайна сметка страните постигнаха извънсъдебно споразумение.

Зверев казва, че Майла често го придружава на турнири, въпреки че в интернет има малко техни общи снимки. В интервю за BB Tennis той каза, че просто не я показва: "Не знаеш кога е с мен и кога не е".

В момента Зверев има още два гладкокосмести дакела, които е получил по време на връзката си с настоящата си приятелка София Томала. Кучетата се казват Мишка и Буба и дори имат свои собствени акаунти в инстаграм.

Две обвинения в домашно насилие

Зверев първо се среща с рускинята Олга Шарипова в продължение на няколко години. През октомври 2020 г. обаче тя заяви, че е била жертва на насилие. Олга твърди, че Александър е ударил главата в стена и я е душил с възглавница. Тя публикува снимки с доказателства, но не завежда дело. Самият спортист отрича всички скандални подробности. ATP го оправдава въз основа на собствено разследване.

След тази нашумяла афера Зверев започва връзка с модела Бренда Патеа, за която стана въпрос.

В момента Саша е с известния немски модел и телевизионна водеща София Томала. Тя е в полезрението на обществеността и заради предишните си връзки, за някои от които по-късно съжаляваше. Например печели сърцето по едно време и на фронтмена на Rammstein Тил Линдеман, като започва да живее с него през 2011 г. Романът им продължи четири години, но Томала не обича да си спомня за певеца. Признава, че е пропиляла години. Когато се запознават, тя е на 20 години, а той на 48.

Снимка: Getty Images

Година след раздялата си с скандалния немски музикант Томала се омъжва за фронтмена на Icon of Coil Анди Ла Плагуа, но бързо осъзнава, че консумирането на връзката им е грешка. Двойката скоро се развежда. София има афера и с британския музикант Гавин Росдейл от групата Bush. Преди връзката си със Зверев тя излиза с германския вратар Лорис Кариус, който тогава играе в "Бешикташ".

Томала често признава в социалните си мрежи, че предишните връзки с мъже не могат да се сравняват със сегашната. Двамата се познават от много отдавна, но през 2021 г. неочаквано обявяват връзката си. Разликата във възрастта не ги притеснява – София е с осем години по-възрастна от тенисистката.