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Българския "Халкбанк" с 4 от 4 в Турция

Константин Ботушаров

[email protected]

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Радостин Стойчев Снимка: "Халкбанк"

Воденият от Радостин Стойчев "Халкбанк", за който играят Денислав Бърдаров, Матей Казийски, записа победа и в четвъртия кръг на турския волейболен елит.

У дома тимът на българите спечели срещу новака "Оникишубат" с 3:0 (25:15, 25:20, 25:17) в мач от четвърти кръг. 

Бърдаров изигра нов силен мач и завърши с 16 точки (1 блокада) и бе най-резултатен заедно с бразилеца Дарлан Ферейра. Казийски бе в групата за мача, но не се появи на паркета.

"Халкбанк" е на втора позиция с 4 победи и 11 точки на 1 от лидера "Гебзе".

Радостин Стойчев Снимка: "Халкбанк"

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