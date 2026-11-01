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Стоичков: Не успях да спя от емоции! България има стадион на световно ниво!

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Стоичков обяви: "Щастлив и горд съм с новата "Армия". Снимки Велислав Николов

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков изказа вълнението си от откриването на новата "Българска армия" и с пост в профила си във фейсбук.

"Тази нощ не успях да спя! Наистина! Емоциите бушуват в главата ми!

Спомням си за първия ми мач през 1985 година на "Армията", спомням си последния на стария стадион преди 3 години. Направо е невероятно какво преживяхме вчера!

България има стадион на световно ниво! Благодаря на тези, които дадоха всичко от себе си, за да се случи! Благодаря на прекрасните фенове!

И съм най-щастлив, че моят малък Христо (внукът му) имаше честта и привилегията да стане част от този ден! Само ЦСКА!", гласи той.

Стоичков обяви: "Щастлив и горд съм с новата "Армия". Снимки Велислав Николов

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