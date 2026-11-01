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Европейска шампионка в атлетиката почина на 34 г.

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Снимка: instagram.com/ciaramageeanrun/

Европейската шампионка в бягането на 1500 метра от Рим 2024 Киара Магиън от почина на 34-годишна възраст след боледуване от рак.

Миналата година ирландката обяви, че страда от коварната болест, предава БТА.

В профила на атлетката в инстаграм днес се появи съобщението: "В 6,30 часа тази сутрин Киара загуби битката с рака, обградена от любимите си хора. Тя бе обичана дъщеря, сестра, съпруга, приятел и вдъхновение за много хора и ще ни липсва ужасно."

Макгиън се омъжи миналата година. Тя е участвала на две олимпиади - в Рио де Жанейро през 2016 години и в Токио през 2021-а. Завърши четвърта на световното първенство през 2023-а.

Снимка: instagram.com/ciaramageeanrun/
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