ЦСКА взе с 3:2 срещу "Левски" вечното дерби в дамския волейбол

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ЦСКА надви 3:2 (25:20, 25:15, 23:25, 23:25, 15:13) "Левски" в първото дерби за сезона в женския волейбол. Мачът се игра в зала на "червените" и продължи два часа и 20 минути.

Домакините взеха убедително първите 2 части, но в следващите 2 бяха обърнати. В тайбрека все пак "армейките" се пребориха за сладкия успех.

В класирането те са втори с 3 победи и 8 т. Първи с 3 и 9 са серийните шампионки от "Марица". "Левски" е трети с 2 победи, 1 загуба и 7 т.

Джоана Алкантара от състава на "сините" бе най-резултатна в дербито с 29 точки.

23 за ЦСКА реализира Никол Окоро.