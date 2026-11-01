ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слаба избирателна активност във Врачанско

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23846157 www.24chasa.bg

ЦСКА взе с 3:2 срещу "Левски" вечното дерби в дамския волейбол

Константин Ботушаров

[email protected]

4032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: ВК ЦСКА

ЦСКА надви 3:2 (25:20, 25:15, 23:25, 23:25, 15:13) "Левски" в първото дерби за сезона в женския волейбол. Мачът се игра в зала на "червените" и продължи два часа и 20 минути.

Домакините взеха убедително първите 2 части, но в следващите 2 бяха обърнати. В тайбрека все пак "армейките" се пребориха за сладкия успех.

В класирането те са втори с 3 победи и 8 т. Първи с 3  и 9 са серийните шампионки от "Марица". "Левски" е трети с 2 победи, 1 загуба и 7 т.

Джоана Алкантара от състава на "сините" бе най-резултатна в дербито с 29 точки.

23 за ЦСКА реализира Никол Окоро.

Снимка: ВК ЦСКА
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво ще се роди на балотажа - бабуват на живо Диляна Ценова и Георги Милков (Видео)