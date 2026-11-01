"Манчестър Юнайтед" дава шанс на Карик в още 2 мача

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„Манчестър Юнайтед" все още не планира да уволнява Майкъл Карик въпреки серията от девет мача без победа.

Според информация на "Гардиън" 45-годишният специалист най-вероятно ще остане начело на отбора за мача от Шампионската лига срещу „Рома" във вторник, 3 ноември.

След загубата от „Челси" (0:2) „червените дяволи" паднаха до 17-о място във Висшата лига с едва 7 точки, като са извън зоната на изпадащите само благодарение на головата си разлика.

Ръководството на „Манчестър Юнайтед" възнамерява отново да обсъди бъдещето на Карик по време на паузата за националните отбори след двубоя с „Астън Вила" на 8 ноември.

Миналата седмица спортният директор Джейсън Уилкокс и генералният директор Омар Берада вече разгледаха възможността за треньорска смяна, но решиха да му дадат още малко време.

При евентуално уволнение на Карик, който при такъв случай ще вземе 3 млн. лири компенсация, основен фаворит на Уилкокс е Еди Хау. Твърди се, че представители на клуба вече са се свързали с бившия мениджър на „Нюкасъл", който е готов да разгледа предложението.

Друг кандидат е Юлиан Нагелсман. Германецът е високо ценен от директора по скаутинга Кристофър Вивел, който преди това е работил с него в „ РБ Лайпциг". Според изданието Вивел вече е водил предварителни разговори с Нагелсман за възможното му назначаване.