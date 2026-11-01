Дни след световната титла - Семен Новиков и треньорът Сослан Фарниев се разделиха

Олимпийският шампион по борба Семен Новиков и треньорът му Сослан Фарниев се разделят след три години съвместна работа. Само преди няколко дни Новиков донесе световна титла на България, а след последната схватка по традиция Фарниев повали на тепиха своя възпитаник в знак на радост. Новиков обеща още премятания между двамата, но пътищата им изненадващо тръгват в различни посоки.

Раздялата обяви самият треньор в социалните мрежи.

"3-годишният работен договор приключи!!! Официално обявявам, че приключих работата си с Новиков! Желая ви още успех, тази глава приключи, нека продължим", написа руснакът.

По ръководството на Фарниев украинецът Новиков спечели най-големия успех в кариерата си - олимпийската титла в категория до 87 кг в класическия стил на игрите в Париж през 2024 г.