Мъри Стоилов: Планът е "Гьозтепе" да играе с висока преса във всеки мач

Наставникът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов коментира победата с 2:1 като гост на гранда "Фенербахче" в турския елит.

„Беше наистина труден, много интензивен и интересен мач. И двата отбора искаха да играят истински футбол, искаха да вкарват голове. В това отношение беше добър мач. Не успяхме да се възползваме от шансовете, които създадохме през първото полувреме, но нашият противник успя. Показахме твърде много уважение към противника си през първото полувреме. Започнахме второто полувреме по-добре, създадохме положения и се възползвахме от тях, за да постигнем много важна победа в Истанбул.

Най-важното е, че подобряваме представянето си всеки ден. Младите ни играчи повишиха самочувствието си. Не обичам да казвам това като извинение, но в началото на сезона 4-5 от нашите защитници бяха контузени. Никога в онези моменти от сезона не успяхме да сформираме защитната линия, която искахме. Дори в мачовете, които загубихме, вкарахме 2-3 гола, което показа, че проблемът ни е в защитата. Когато тези играчи се завърнаха, представянето ни започна да се подобрява. Вкарваме голове във всеки мач, което е много важно за нас. Планираме да играем с висока преса във всеки мач, ако е възможно. Това искам, това работим и се надявам да даде още резултати", декларира Мъри.