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https://www.24chasa.bg/sport/article/23846476 www.24chasa.bg

Националният вратар Даниел Наумов със счупен нос, ще пази с маска

Велизар Маджаров

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Даниел Наумов Снимка: Startphoto.bg

Националният вратар Даниел Наумов е със счупен нос при победата като гост на пловдивския "Ботев" срещу столичния "Локомотив" с 5:2 на стадиона в "Надежда".

Диагнозата е потвърдена при направен нов обстоен медицински преглед. Въпреки сакатлъка, Наумов няма да почива, а ще тренира и пази със специална предпазна маска на лицето, съобщиха от пловдивския клуб.

Титулярният капитан на "Ботев" Тодор Неделев се възстановява с ускорени темпове, след операция на лявото коляно. Бившият национал стриктно спазва наложената му програма от медицинския щаб на "канарчетата" за тренировки във фитнеса и физиотерапия. До края на месеца  нападателят Самуил Цонов трябва да се включи към основната група на "жълто-черните", след претърпяна операция преди 20 дни на увреден менискус. 

Напълно готов е бившия младежки национал Димитър Тонев, който за сефте беше в групата на "Ботев" за мача със столичните "железничари" след завръщането си от "Черно море", но остана неизползвана резерва от треньора Станислав Генчев.

Даниел Наумов

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