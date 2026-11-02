Двете лица на "Левски"

"Сините" започнаха да срещат трудности срещу отбори, които се защитават в нисък блок

Гледайки “Левски” в Лига Европа и в родното първенство, сякаш наблюдаваш два различни тима. Особено след паузата за националните отбори.

Шампионът на България продължава да не убеждава, откакто шампионатът бе рестартиран. Отборът на Веласкес играе мудно, без ясна идея. Преди по-малко от седмица сбърка при визитата на “Арда” – 1:1, а в събота победи измъчено като гост “Дунав” с 0:1. Срещу русенци в играта на подопечните на испанския треньор се видя креативност и всичко останало, което феновете на отбора свикнаха да виждат само в промеждутъка между 30-ата мин и края на първата част. Преди и след това на терена “сините”, този път в златен екип, показваха обичайното за т.нар. роден елит – безкрайни разигравания, които не водят до нищо опасно, при все че съперникът игра в т.нар. нисък блок. Повечето опоненти на шампионите у нас играят по този начин с изключение на отборите извън топ 6. И именно затова напоследък “Левски” среща трудности. Така бе и дори срещу втородивизионния “Спартак” (Плевен) в срещата за купата на България.

Виж, в Европа, където столичани са на няколко малки крачки от това да стигнат до елиминациите на втория по сила турнир, ситуацията е коренно различна. Агресия, динамика, атаки по учебник. Има от всичко. И неслучайно “сините” имат 4 точки в основната фаза на Лига Европа, взети като гост на НЕК и “Виктория” (Пилзен).

Ясно е, че на играчите на Веласкес им се усладиха европейските срещи. Там сцената е по-голяма. По-лесно могат да бъдат забелязани. Бонусите също са различни от тези в родния елит. Нормално е.

Но. Ако искат и догодина отново да имат възможността да са част от основната фаза на европейски турнир, трябва да си спомнят, че квотата идва от местното първенство. И с показването на две коренно различни лица в Европа и у нас няма как да си гарантират приказка като тази този сезон.

Факт е, че във всеки тим има спадове. Те са неизменна част от футбола, спорта и живота.

И миналата година в “синия” лагер имаше много победи на мъка и с по 1:0. Някои хора наричат подобен тип успехи “шампионски”. Дали тази срещу “Дунав”, дошла след гола на Мустафа Сангаре в 92-ата мин, ще влезе в тази графа, е много рано да се каже. Но наистина, ако “Левски” продължава с такива игри у нас, нещата няма да са толкова лесни, колкото през миналия сезон, когато 17 г. по-късно титлата се върна на “Герена”.

Дали в “Левски” се пазят за големите мачове, които предстоят в следващите седмици, ще разберем съвсем скоро. В четвъртък “сините” приемат “Ягелония” на “Васил Левски” в Лига Европа. А победа в София ще отвори широко вратите на столичани към елиминациите на състезанието.

В неделя пък е вечното дерби с ЦСКА. Двубой, в който двата тима влизат като първи и втори в класирането. Не че тази среща ще реши първенството, но ще даде много голям импулс на победителя.

И да не забравим, че през следващия месец “сините” ще имат още един голям тест – чакат “Лудогорец” за купата на България – трофей, даващ най-лесен излаз към европейските турнири. И който със сигурност влиза в плановете на столичани.