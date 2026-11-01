И Ивайло Петев с победа 2:1 в Истанбул, Здравко Димитров пропусна дузпа

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Ден след Станимир Стоилов, чийто "Гьозтепе" би 2:1 гранда "Фенербахче" в елита на Турция, още един български треньор записа същия успех в Истанбул.

Воденият от Ивайло Петев "Мардин" с национала Здравко Димитров в състава би като гост 2:1 "Истанбул" в 13-ия кръг на комшийската "Б" група.

Домакините откриха резултата в 7-ата минута чрез Елвин Менди, но гостите направиха обрат благодарение на Малик Уилкс (42)- и Оларенваджу Кайоде (59).

В 77-ата минута българското крило Здравко Димитров пропусна дузпа за гостите. Крилото остана на терена до 86-ата минута.

Тимът на Петев е 4-и с 24 точки на 7 от лидера "Бурса" и на 3 от втория "Кайзери". "Мардин" преследва изкачване в елита.