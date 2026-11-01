С 21 т. Везенков поведе "Олимпиакос" към победа №5 в Гърция и стана MVP

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Българската баскетболна звезда от най-висок европейски ранг Александър Везенков поведе гранда "Олимпиакос" към победа и в 5-ия мач от гръцкото първенство.

Крилото записа 21 точки и 7 борби за 23 минути, за да стане най-резултатен при 91:62 у дома над "Перистери". Резонно той бе обявен за MVP.

Другият български национал в "Олимпиакос" - Коди Милър-Макинтайър, се отчете с 8 точки, 2 борби и 4 асистенции.

Натурализираният американски гард е съотборник на Везенков и на клубно ниво от този сезон.

"Олимпиакос" е трети във временното подреждане с 8 т., тъй като 2 му бяха отнете заради безредици във финалната серия на миналия сезон срещу "Панатинайкос", спечелена от пирейци.