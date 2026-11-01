С една брилянтна тренировка Никола Цолов взриви мира в “Ред Бул”

С една брилянтна тренировка в петък Никола Цолов взриви мира в двата екипа на “Ред Бул” във Формула 1.

Новозеландецът Лиъм Лоусън започна да си изпуска нервите още няколко часа след сесията на Никола. Той се удари с лидера на екипа Макс Верстапен на 14-ия завой и предизвика червен флаг.

Реакцията на Верстапен, който практически управлява екипа бе безпощадна, като нарече Лоусън тъпак. “Не е най-умното решение особено като се бориш за мястото си”, категоричен бе Макс.

Двамата веднага бяха привикани от шефа на “Ред Бул” Ролан Мекис, като след това Лоусън обяви, че още сутринта в събота ще се извини на Верстапен. Мнозина наблюдатели видяха в това сигурен знак, че самочувствието му е смачкано докрай, след като реално вината за удара не бе негова. В крайна сметка и двамата бяха наказани с по едно място в стартовата решетка.

Цялата история се разкрива от радиокомуникацията на пилотите с техните състезателни инженери преди инцидента, но не бе видяна от зрителите.

“Не натискай, той е на загряваща обиколка”, казва Александър Илионопулос към Лоусън и пилотът приема съобщението. “Мисля, че Сайнц се отказа пред теб. Верстапен е отзад, загряваща обиколка. Върни газта”, е следващото съобщение към новозеландеца.

Но инженерът на Верстапен Джанпиеро Ламбиазе е на друго мнение. “Така, Лоусън и Сайнц... Нека спечелим позицията на пистата пред Лоусън. Давай, Макс” е неговото нареждане.

Следващата инструкция на Илиопулос към Лоусън е, че Карлос Сайнц, който е пред него има “огромно разстояния пред себе си”. В този момент Верстапен вече наближава.

Двамата минаха гума до гума през 12-и и 13-и завой, преди да се ударят, като никой не отстъпи на другия.

Радиокомукацията след удара, която вече бе видяна по телевизията, също бе безкрайно интересна. Лоусън се оплака, че “просто се вряза в мен”.

“Ако му отстъпвам всеки път, какво, по дяволите, трябва да правя? Той излезе от пистата, за да ме удари”, заяви Лоусън.

И само няколко часа след това трябваше да се извинява на Макс, което със сигурност е ударило по самочувствието му.

“Рейсинг Булс” също не помогна много на пилота си, като го топна пред стюардите, че не е разредил правилно батерията по време на квалификацията, и той бе декласиран, въпреки че това въобще не е помогнало на пилота, както пише в решението на съдиите. По новите правила батерията трябва да се разрежда по специален начин и темпо, а Лоусън не е вдигнал веднага педала на газта след края на обиколката.

Така в самото състезание той потегли от последна редица.

И всичко това, след като в първата тренировка Никола Цолов показа истинския си образ и смая всички.

Трима пилоти за първи път седнаха в болид от Формула 1, като освен българина това бяха Габриеле Мини, който кара за “Алпин”, и Фреди Слейтър с “Ауди”. Слейтър имаше големи проблеми с болида и логично бе предпоследен, като зад него бе единствено Колтън Хърта с “Кадилак”.

Никола бе с 342 хилядни по-добър от Мини, или най-бърз от всички абсолютни новаци.

Датчанинът Фредерик Вестри и японецът Аюми Иваса, които караха за “Мерцедес” и “Ред Бул”, имаха доста повече опит от Цолов. Вестри кара в третата си свободна тренировка, а Иваса записа четвъртата си.

Всеки пилот от Формула 1 трябва да почива поне в 2 тренировки през сезона, когато карат т. нар. новаци. Лошото е, че в момента “Рейсинг Булс” вече изпълни квотата си от почивки, като два пъти като смяна е карал Арвид Линдблад и по един Аюми Иваса и Цолов. В “Ред Бул” имат една свободна тренировка, като не е изключено тя да бъде дадена на българина в следващите стартове, след като Иваса вече четири пъти е карал. А почти сигурно е, че дори Лоусън да бъде запазен, Цолов ще замени Иваса като резервен пилот.

Никола е само на 1,2 секунди от времето на Лоусън във втората тренировка, като това е нищо, след като Лиъм прави и стартова симулация с по-лек болид.

Още по-голяма драма е в екипа на “Хаас”. Естебан Окон бе отстранен от отбора, като слуховете бяха, че се е сбил с принципала Аяо Комацу. Французинът обаче отрече.

Окон официално бе сменен за следващия сезон от съперника на Никола Цолов за титлата във Формула 2 Рафаел Камара и вероятно това го е вбесило.

Интересното е, че го смени 36-годишният Рио Хиракава, който кара в първата свободна тренировка и бе по-бавен от Никола Цолов.

Хиракава няма никакъв шанс за стане пилот от Формула 1 на тези години, но въпреки това бе предпочетен пред Джак Дуън. Австралиецът има опит във формулата, след като кара за “Алпин”, но бе сменен.

Рио е победител в “24-те часа на Льо Ман” и е специализиран по състезания за издръжливост.