ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синовете на Майкъл Джексън искат имението "Невърле...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23848465 www.24chasa.bg

Братя Николови държат "Лубе" на победния път, Алекс MVP

Константин Ботушаров

[email protected]

2040
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Алекс Николов в акция пред погледа на брат си Симеон (с №1) Снимка: "Лубе"

И в третия мач на "Лубе" от италианския волейболен елит братята Алекс и Мони Николови имаха солиден принос за победата.

При гостуването на "Кунео" тимът им се наложи с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) като гост на "Кунео".

Така "Лубе" е на 4-о място във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с колкото са още "Тренто" и "Пиаченца", съответно втори и трети с по-добра геймова разлика. Начело е шампионът "Перуджа" с 11 точки и мач повече.

Алекс бе най-резултатен с 20 точки (2 аса, 2 блока).

Мони бе на висота в ролята си на разпределител, а към това прибави и 5 точки (3 аса)

Алекс Николов в акция пред погледа на брат си Симеон (с №1) Снимка: "Лубе"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Битката на стихиите - изборното студио на "24 часа" (Видео)