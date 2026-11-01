Братя Николови държат "Лубе" на победния път, Алекс MVP

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И в третия мач на "Лубе" от италианския волейболен елит братята Алекс и Мони Николови имаха солиден принос за победата.

При гостуването на "Кунео" тимът им се наложи с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) като гост на "Кунео".

Така "Лубе" е на 4-о място във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки, с колкото са още "Тренто" и "Пиаченца", съответно втори и трети с по-добра геймова разлика. Начело е шампионът "Перуджа" с 11 точки и мач повече.

Алекс бе най-резултатен с 20 точки (2 аса, 2 блока).

Мони бе на висота в ролята си на разпределител, а към това прибави и 5 точки (3 аса)