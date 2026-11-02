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https://www.24chasa.bg/sport/article/23849275 www.24chasa.bg

"Ювентус" надви 2:0 "Наполи", "Лацио" лидер в Италия

Константин Ботушаров

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Снимка: Ройтерс

"Ювентус" пречупи с късни попадения 2:0 "Наполи" в Торино.

В двубой от 9-ия кръг на италианската серия "А" Керим Алайбегович откри резултата в 70а-а мин.

Малко след това защитникът на гостите от Неапол Лука Марианучи получи втори жълт картон и бе изгонен..

В 87-ата минута Жереми Бога оформи крайното 2:0.

След победата "Юве" натрупа 17 точки и е 7-и.

С 14 "Наполи" се нареди 8-и.

"Лацио" пък излезе начело в класирането след 2:1 над "Каляри" в Рим. "Орлите" са 28 точки пред шампиона "Интер" с 25. "Рома" е с 24.

Снимка: Ройтерс

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