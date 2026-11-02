Идиотия на "Ферари" подари победата на Верстапен в Мексико, Антонели е шампион на Ф1

Поредната идиотия на пилотите на "Ферари" Шарл Льоклер и Луис Хамилтън подари победата на Макс Верстапен в Гран при на Мексико. Андреа Кими Антонели с "Мерцедес" стана трети след Макс и Луис и стана световен шампион.

Андреа спечели титлата на 20 години и 68 дни. Предното постижение бе на Себастиан Фетел от 2010 г., когато бе на 23 години и 134 дни. И единственият друг под 24 години с титлата е Луис Хамилтън, който взе първата от 7 на 23 години и 300 дни през 2008 г.

Антонели е едва третият италиански пилот с титлата и първия след Алберто Аскари преди 73 години. През 1952 и 1953 г. той стана първи с "Ферари". И първият шампион в историята е Джузепе Фарина с "Алфа Ромео".

Кими е и един от най-ранните шампиони, като грабна титлата в 19-ия от 23 кръга. Или до края има цели 4 състезания.

Иначе на 6-ия завой още в първата обиколка Шарл Льоклер изблъска съотборника си Луис Хамилтън. От това се възползва Макс Верстапен, който излезе втори. И след като Льоклер получи 5 секунди наказание и това изведе Верстапен първи. Другият пилот на "Мерцедес" Джордж Ръсел пък удари Исак Хаджар от "Ред Бул" и получи 10 секунди.

В 46-ата обиколка се счупи окачването на Валтери Ботас и това спря състезанието. Докато се оправят бариерате се загуби около половин час. Стартът отново бе даден, като този път на първа позиция бе Верстапен пред Льоклер, Хамилтън и Антонели. Луис успя да задмине Льоклер и дори опита да задмине Верстанен, но не успя, но двамата се докоснаха. Малко след това и Антонели мина пред Льоклер и зае третото място.

В 58-ата обиколка Оскар Пиастри пък се вряза в Арвид Линдблад и го прати в предпазната ограда. И отново излезе кола за сигурност. При рестарта разследваха Верстапен за нарушение, но му се размина. И така си взе победата.

За ужас на България новозеландецът Лиъм Лоусън направи изключително състезание и от пита стигна до зоната на точките, като завърши на осмо място.