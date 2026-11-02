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Ето всички шампиони във Формула 1

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Кими Антонели с трофея Снимка: Ройтерс

1950 - Джузепе Фарина (Италия, "Алфа Ромео")

1951 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Алфа Ромео")

1952 - Алберто Аскари (Италия, "Ферари")

1953 - Алберто Аскари (Италия, "Ферари")

1954 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Мерцедес/Мазерати")

1955 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Мерцедес")

1956 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Ланча/Ферари")

1957 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Мазерати")

1958 - Майк Хоторн (Великобритания, "Ферари")

1959 - Джак Брабъм (Австралия, "Купър")

1960 - Джак Брабъм (Австралия, "Купър")

1961 - Фил Хил (САЩ, "Ферари")

1962 - Грейм Хил (Великобритания, "БРМ")

1963 - Джим Кларк (Великобритания, "Лотус")

1964 - Джон Съртис (Великобритания, "Ферари")

1965 - Джим Кларк (Великобритания, "Лотус")

1966 - Джак Брабъм (Австралия, "Брабъм")

1967 - Дени Хълм (Нова Зеландия, "Брабъм")

1968 - Грейм Хил (Великобритания, "Лотус")

1969 - Джаки Стюърт (Великобритания, "Матра")

1970 - Йохен Риндт (Австрия, "Лотус")

1971 - Джаки Стюърт (Великобритания, "Тайръл")

1972 - Емерсон Фитипалди (Бразилия, "Лотус")

1973 - Джаки Стюърт (Великобритания, "Тайръл")

1974 - Емерсон Фитипалди (Бразилия, "Макларън")

1975 - Ники Лауда (Австрия, "Ферари")

1976 - Джеймс Хънт (Великобритания, "Макларън")

1977 - Ники Лауда (Австрия, "Ферари")

1978 - Марио Андрети (САЩ, "Лотус")

1979 - Джоди Шектър (Република Южна Африка, "Ферари")

1980 - Алан Джоунс (Австралия, "Уилямс")

1981 - Нелсон Пикет (Бразилия, "Брабъм")

1982 - Кеке Розберг (Финландия, "Уилямс")

1983 - Нелсон Пикет (Бразилия, "Брабъм")

1984 - Ники Лауда (Австрия, "Макларън")

1985 - Ален Прост (Франция, "Макларън")

1986 - Ален Прост (Франция, "Макларън")

1987 - Нелсон Пикет (Бразилия, "Уилямс")

1988 - Айртон Сена (Бразилия, "Макларън")

1989 - Ален Прост (Франция, "Макларън")

1990 - Айртон Сена (Бразилия, "Макларън")

1991 - Айртон Сена (Бразилия, "Макларън")

1992 - Найджъл Менсъл (Великобритания, "Уилямс")

1993 - Ален Прост (Франция, "Уилямс")

1994 - Михаел Шумахер (Германия, "Бенетон")

1995 - Михаел Шумахер (Германия, "Бенетон")

1996 - Деймън Хил (Великобритания, "Уилямс")

1997 - Жак Вилньов (Канада, "Уилямс")

1998 - Мика Хакинен (Финландия, "Макларън")

1999 - Мика Хакинен (Финландия, "Макларън")

2000 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")

2001 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")

2002 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")

2003 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")

2004 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")

2005 - Фернандо Алонсо (Испания, "Рено")

2006 - Фернандо Алонсо (Испания, "Рено")

2007 - Кими Райконен (Финландия, "Ферари")

2008 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Макларън")

2009 - Дженсън Бътън (Великобритания, "Браун")

2010 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")

2011 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")

2012 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")

2013 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")

2014 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")

2015 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")

2016 - Нико Розберг (Германия, "Мерцедес")

2017 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")

2018 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")

2019 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")

2020 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")

2021 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")

2022 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")

2023 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")

2024 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")

2025 - Ландо Норис (Великобритания, "Макларън")

2026 - Кими Антонели (Италия, "Мерцедес")

Кими Антонели с трофея Снимка: Ройтерс

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