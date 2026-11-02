Ето всички шампиони във Формула 1

1950 - Джузепе Фарина (Италия, "Алфа Ромео")
1951 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Алфа Ромео")
1952 - Алберто Аскари (Италия, "Ферари")
1953 - Алберто Аскари (Италия, "Ферари")
1954 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Мерцедес/Мазерати")
1955 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Мерцедес")
1956 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Ланча/Ферари")
1957 - Хуан Мануел Фанджо (Аржентина, "Мазерати")
1958 - Майк Хоторн (Великобритания, "Ферари")
1959 - Джак Брабъм (Австралия, "Купър")
1960 - Джак Брабъм (Австралия, "Купър")
1961 - Фил Хил (САЩ, "Ферари")
1962 - Грейм Хил (Великобритания, "БРМ")
1963 - Джим Кларк (Великобритания, "Лотус")
1964 - Джон Съртис (Великобритания, "Ферари")
1965 - Джим Кларк (Великобритания, "Лотус")
1966 - Джак Брабъм (Австралия, "Брабъм")
1967 - Дени Хълм (Нова Зеландия, "Брабъм")
1968 - Грейм Хил (Великобритания, "Лотус")
1969 - Джаки Стюърт (Великобритания, "Матра")
1970 - Йохен Риндт (Австрия, "Лотус")
1971 - Джаки Стюърт (Великобритания, "Тайръл")
1972 - Емерсон Фитипалди (Бразилия, "Лотус")
1973 - Джаки Стюърт (Великобритания, "Тайръл")
1974 - Емерсон Фитипалди (Бразилия, "Макларън")
1975 - Ники Лауда (Австрия, "Ферари")
1976 - Джеймс Хънт (Великобритания, "Макларън")
1977 - Ники Лауда (Австрия, "Ферари")
1978 - Марио Андрети (САЩ, "Лотус")
1979 - Джоди Шектър (Република Южна Африка, "Ферари")
1980 - Алан Джоунс (Австралия, "Уилямс")
1981 - Нелсон Пикет (Бразилия, "Брабъм")
1982 - Кеке Розберг (Финландия, "Уилямс")
1983 - Нелсон Пикет (Бразилия, "Брабъм")
1984 - Ники Лауда (Австрия, "Макларън")
1985 - Ален Прост (Франция, "Макларън")
1986 - Ален Прост (Франция, "Макларън")
1987 - Нелсон Пикет (Бразилия, "Уилямс")
1988 - Айртон Сена (Бразилия, "Макларън")
1989 - Ален Прост (Франция, "Макларън")
1990 - Айртон Сена (Бразилия, "Макларън")
1991 - Айртон Сена (Бразилия, "Макларън")
1992 - Найджъл Менсъл (Великобритания, "Уилямс")
1993 - Ален Прост (Франция, "Уилямс")
1994 - Михаел Шумахер (Германия, "Бенетон")
1995 - Михаел Шумахер (Германия, "Бенетон")
1996 - Деймън Хил (Великобритания, "Уилямс")
1997 - Жак Вилньов (Канада, "Уилямс")
1998 - Мика Хакинен (Финландия, "Макларън")
1999 - Мика Хакинен (Финландия, "Макларън")
2000 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")
2001 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")
2002 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")
2003 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")
2004 - Михаел Шумахер (Германия, "Ферари")
2005 - Фернандо Алонсо (Испания, "Рено")
2006 - Фернандо Алонсо (Испания, "Рено")
2007 - Кими Райконен (Финландия, "Ферари")
2008 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Макларън")
2009 - Дженсън Бътън (Великобритания, "Браун")
2010 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")
2011 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")
2012 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")
2013 - Себастиан Фетел (Германия, "Ред Бул")
2014 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")
2015 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")
2016 - Нико Розберг (Германия, "Мерцедес")
2017 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")
2018 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")
2019 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")
2020 - Луис Хамилтън (Великобритания, "Мерцедес")
2021 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")
2022 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")
2023 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")
2024 - Макс Верстапен (Нидерландия, "Ред Бул")
2025 - Ландо Норис (Великобритания, "Макларън")
2026 - Кими Антонели (Италия, "Мерцедес")