Цолов финалист в "Нощ на звездите"

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Състезатели по автомобилизъм, таекуондо, художествена гимнастика и волейбол са финалистите в категория „Спорт" на тазгодишните награди на фондация „Енчо Керязов" – „Нощ на звездите".

По азбучен ред финалистите са: Дарина Нанева, Една Тодорова и Калина Венева – волейбол, Магдалена Вълкова – художествена гимнастика, Никола Цолов – автомобилизъм и Станислав Митков – таекуондо.

Името на победителя в категорията и неговите подгласници ще стане ясно на 5 декември, когато ще се проведе 15-ото издание на „Нощ на звездите".

Тогава един от финалистите ще получи и специалната награда „Роден победител", която се връчва в категория „Спорт" от генералния спонсор на церемонията Born Winner.

Церемонията традиционно се провежда под патронажа на президента на Република България.

По време на спектакъла, посветен на талантливите деца на България, ще станат ясни и носителите на отличията в категориите „Образование" и „Изкуство".