Бивш нападател на "Берое" с голов пас в голямото дерби на Аржентина

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"Бока Хуниорс" победи 1:0 "Ривър Плейт" в голямото дерби на Аржентина. Единственото попадение в мача падна в 27-ата минута, когато 22-годишният защитник Лаутаро Ди Лойо се разписа с глава след центриране от корнер на бившия нападател на "Берое" Себастиан Вия.

"Бока" постигна трета поредна победа в аржентинския шампионат "Клаусура" и трета поредна срещу вечния съперник "Ривър Плейт", с което тимът се изкачи на второ място в класирането на група "А".

На "Ла Бомбонера" "Ривър Плейт" с 10 души още в 10-ата минута след червен картон на Лукас Куарта и това до голяма степен наклони везните в полза на домакините. "Ривър" доигра мача с 9 души, след като в 79-ата минута червен картон получи и бившият играч на "Севиля" и "Нотингам" Гонсало Монтиел.