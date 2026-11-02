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https://www.24chasa.bg/sport/article/23849955 www.24chasa.bg

Меси пак вкарва за "Интер Маями"

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Звездата на "Интер Маями" Лионел Меси овладява топката в мача с "Ню Инглънд". Снимка: Ройтерс

Лионел Меси отбеляза своя 26-и гол за сезона в американската МЛС лига в 83-ата минута, осигурявайки победата като гост на "Интер Маями" с 2:1 над "Ню Ингланд Революшън".

Меси също така асистира за изравнителния гол на Херман Бертераме в 69-ата минута. Благодарение на това Интер Маями (16 победи, 6 загуби, 11 равенства; 59 точки) изпревари "Ню Ингланд" (18-11-4; 58 точки) и се изкачи на второ място в Източната конференция, като до края на редовния сезон остава само един мач.

Теласко Сеговия направи асистенция за гола на Меси, помагайки на тима от Маями да прекъсне серията си от два мача без победа.

Даниел Газдаг се разписа в 53-ата минута за "Ню Ингланд". Отборът не успя да удължи серията си от четири поредни победи и за първи път през сезона загуби мач, в който е водил или резултатът е бил равен в 75-ата минута.

Звездата на "Интер Маями" Лионел Меси овладява топката в мача с "Ню Инглънд". Снимка: Ройтерс

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