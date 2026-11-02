Следващият съперник на ЦСКА в Европа повали екзекутора на "Левски"

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Следващият съперник на ЦСКА в турнира Лига на конференциите "Панатинайкос" спечели с 2:0 атинското дерби с АЕК. "Панатинайкос", който посреща ЦСКА в четвъртък, оглавяват Суперлигата на Гърция с 24 точки, с две пред "Олимпиакос" и 6 пред ПАОК. АЕК, кото елеминира "Левски" пъ пътя към основната фаза на Шампионската лига, е на 4-ото място със 17.

За АЕК през второто полувреме на терена се появи българският защитник Мартин Георгиев, който замени на десния бек гръцкия национнал Лазарос Рота.

Тете откри резултата само след 35 секунди, Рота допусна голяма грешка извън наказателното поле на АЕК, която беше наказана. В 49-ата минута Андино вкара втори гол. Георгиев загуби равновесие при опита си да избие топката с глава, давайки възможност на играча на "зелените" да излезе сам от лявата страна.

Кангва от домакините бе изгонен в 70-ата минута.

Съставът на "Панатинайкос": Иняки Пеня, Кирякопулос (71 - Салах-Един), Стивън Де Фрай, Рик Ван Дронгелен, Давиде Калабрия, Камара, Кингс Кангва, Сантино Андино, Леви Гарсия (71 - Имран Лоуза), Андрюс Тете (80 - Елмин Растодер), Сирил Десерс (57 - Висенте Таборда).