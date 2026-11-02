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https://www.24chasa.bg/sport/article/23850025 www.24chasa.bg

"Марсилия" се изравни с "Монако" във Франция

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ЦСКА загуби от "Монако" на старта. Снимка: Георги Палейков

Един съперниците на Левски в Лига Европа - "Олимпик Марсилия", записа четвърта поредна победа във френската Лига 1 след успех с 2:0 у дома срещу "Тулуза" в среща от деветия кръг на френския шампионат.

Алжирецът Амин Гуири асистира за първия гол на Амин Арит още в първата минута, а в 25-ата сам реализира втория гол за Марсилия.

С успеха марсилци събраха актив от 15 точки и се изравниха на шестото място с "Монако", кото преди две сидмици победи 2:1 ЦСКА на стадион "Васил Левски". 

Начело в класирането е "Пари Сен Жермен" с 20 точки, пред "Лил" с 18, а "Лион и ФК "Париж" са с по 17.

ЦСКА загуби от "Монако" на старта. Снимка: Георги Палейков

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